Sedem golov slovenskih prvakinj, a ostajajo brez lige prvakinj

Slovenske nogometne prvakinje, igralke Mure None, so zasedle tretje mesto na kvalifikacijskem turnirju za ligo prvakinj v Radencih, potem ko so v tretji skupini premagale Ljuboten iz Severne Makedonije s 7:1 (4:1). Liga prvakinj je bila izgubljena že s porazom za prejšnji tekmi.

Slovenske prvakinje so hitro povedle, zadele so Srbkinja Nikolina Pavšić v 10. in dve minuti pozneje Brazilka Joseline De Jesus Matos. Za gostje iz Makedonije je znižala druga Brazilka Priscila Edite Silva v 23. minuti, kar je bil tudi edini zadetek gostij na tekmi v Športnem parku Radenci. Pavšić je v 31. minuti povišala prednost na 3:1, rezultat polčasa je v tretji minuti dodatka postavila Špela Kolbl. Slednja je bila za hat-trick nato uspešna še v 46. in 62. minuti, De Jesus Matos pa za njen drugi gol v 51. minuti.

Igralke Mure None so šestega septembra s porazom ostale brez upov na uvrstitev v drugi del kvalifikacij za ligo prvakov, ko so v dvoboju z gruzijsko ekipo Samegrelo izgubile po streljanju enajstmetrovk s 3:5. Redni del tekme se je končal brez golov.

V tej sezoni lige prvakinj sodeluje ali bo sodelovalo 70 klubov iz 48 nacionalnih nogometnih zvez. V skupinskem delu bo igralo 16 ekip. Barcelona, ki brani naslov, Lyon, Bayern in Chelsea so edini štirje klubi, ki so že uvrščeni v skupinski del tekmovanja.

Skupinski del lige prvakinj se bo začel 20. oktobra. Četrtfinale bo marca, polfinale aprila, finale pa 24., 25. ali 26. maja v Bilbau.