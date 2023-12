Savdski športni minister: Na SP bodo dobrodošli vsi

Prav to, kakšni pogoji čakajo posameznike skupnosti LGBTQ+, povzroča nekaj skrbi, a je športni minister poudaril, da so vsi dobrodošli v kraljevini. Dodal pa je: "Kot vsaka država imamo tudi mi svoja pravila in zakone, ki jih morajo vsi spoštovati. Ko pridemo v veliko Britanijo, spoštujemo pravila, ne glede na to, ali verjamemo vanje ali ne. Na 85 dogodkih, ki smo jih gostili doslej, ni bilo nobenih težav."

Podobne skrbi so vzniknile tudi v Katarju med mundialom 2022. Na tistem turnirju so varnostniki obiskovalcem zasegli vse mavrično obarvane artikle. Prav tako so sedmim kapetanom reprezentanc grozile sankcije, če bi nosili mavrični trak z napisom OneLove.

Tisti turnir je bil v zimskem času, kar zadeva severno poloblo, zaradi visokih temperatur na Bližnjem vzhodu, kar je povzročilo prekinitev številnih lig po Evropi, toda savdski minister za šport je dejal, da mogoče ne bo treba, da bo SP 2034 v zimskih mesecih.

"Zakaj ne bi pregledali možnosti, da bi turnir izpeljali poleti?" je povedal in dodal: "Ali bo to pozimi ali poleti, za nas to ni pomembno, dokler bomo znali zagotoviti pravo ozračje za organizacijo takšnega dogodka."

