Sardar Azmoun na posodo v Rim

Nemški nogometni prvoligaš Bayer Leverkusen bo napadalca Sardarja Azmouna za leto dni posodil italijanski Romi, poročajo tuje tiskovne agencije. Iranec ima z nemškim prvoligašem sicer podpisano pogodbo do junija 2027, a ima Roma zdaj možnost, da ga naslednjo sezono odkupi.

"Sardar si je zaželel menjavo okolja, da bi lahko začel znova. V zadnjem letu in pol je imel številne težave s poškodbami. Zdaj je nazaj in v serie A se bo lahko začel dokazovati," so ob novici zapisali pri Bayerju.

Azmoun je v Nemčijo prišel januarja lani iz Zenit St. Peterburga, igral pa je tudi za Rubin Kazan in Rostov. Nikoli si pri Bayerju ni priigral standardnega mesta v začetni enajsterici, vseeno pa je na 44 tekmah dosegel pet golov in pet podaj.

Za reprezentanco Irana je 28-letni nogometaš doslej na 71 tekmah dosegel 45 golov in devet podaj.

Alexis Sanchez Foto: Reuters

Sanchez se je vrnil k milanskemu Interju

Čilski nogometaš Alexis Sanchez se je kot prost igralec vrnil v svoj nekdanji klub Inter Milano, je danes sporočil italijanski prvoligaš. Štiriintridesetletni Čilenec je bil pred tem nazadnje član francoskega Marseilla.

Kot je milanski klub danes navedel, je Sanchez s klubom podpisal pogodbo do 30. junija 2024. Ta bo vredna 2,8 milijona evrov, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Sanchez, ki je s Čilom dvakrat osvojil Copo Americo, je v lanski sezoni za Marseille dosegel 18 golov. Francoskemu klubu se je pridružil prav iz Interja.

Z Interjem je 34-letnik osvojil naslov italijanskega prvaka leta 2021, lansko poletje pa je po sporazumnem dogovoru zapustil klub.

V svoji karieri je Sanchez nosil tudi drese Manchester Uniteda, Arsenala, Barcelone, Udineseja, River Plata in Cola Cola.