Ronaldinhov sin podpisal za Barcelono

Mendes, ki je pred tem prekinil pogodbo z domačim klubom Cruzeirom, je po poročanju ESPN s klubom, za katerega je uspešno igral tudi njegov oče, podpisal pogodbo do poletja 2024.

Gomes, ki se je rodil v razmerju Ronaldinha in plesalke Janaine Mendes, igra na mestu napadalca. Zaradi pričakovanih pritiskov zaradi slavnega očeta je prevzel mamin priimek.

Ronaldinho’s 17-year old son João Mendes has signed for Barcelona as expected, deal completed today 🔵🔴🇧🇷 #FCB



“I’m very happy and grateful for this big opportunity — visca Barça!”, João has just posted. pic.twitter.com/DGNmTswO79