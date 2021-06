Reprezentant Kosova se seli na Otok, Norwich plačal 15 milijonov evrov

"Resnično sem navdušen, da bom igral v premier ligi in pred navijači Norwicha. O klubu vem nekaj stvari, zlasti poznam slog igre trenerja Daniela Farkeja, ki bi mi moral ustrezati. Želim se še naprej učiti in razvijati kot igralec ter oseba," je za spletno stran kluba dejal Milot Rashica.

