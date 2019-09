Reprezentančni vratar umrl med spanjem

Pieter, ki je imel že prej težave s srcem, se je zdravniku reprezentance pred odhodom v sobo potožil o slabosti, zjutraj pa so ga soigralci našli mrtvega.

Nesrečni vratar je bil stalni član reprezentance od 2013, v dresu z državnim grbom pa je zbral 12 nastopov.

Curacao national team goalkeeper Jairzinho Pieter 🇨🇼 died of a heart attack.



He was in Haiti with his NT, preparing for @CNationsLeague CONCACAF Nations League match against Haiti today.



Rest in Peace. 🙏 pic.twitter.com/Gbm5tDGAe6