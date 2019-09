Policija priprla več vodij skrajnih navijaških skupin Juventusa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska policija je priprla večje število vodij skrajnih navijaških skupin nogometnega kluba Juventus iz Torina. Proti 12 osebam je policija uvedla postopek zaradi izsiljevanja, pranja denarja in nasilja, so v ponedeljek sporočili iz policije v Torinu.

Preiskavo so sprožili kar v nogometnem klubu samem in o domnevnih kršitvah zakonov policijo obvestili že lani. Po poročanju italijanskih medijev so vodje navijaških skupin bogateli s preprodajo vstopnic.

Med drugim naj bi prav "po vojaško nadzirali" vse dogajanje v stadionskem delu za navijaške skupine in sodelavce kluba izsiljevali za cenejše vstopnice, kasneje pa dragocene listke preprodajali.

V okviru racije "Last banner" je policija uvedla preiskave po celotni Italiji.

Pa tudi sicer je bil Juventus v zadnjih letih večkrat v medijih zaradi nešportnega vedenja svojih navijačev.

