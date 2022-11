Dober razlog, da Kek pokliče Katanca

Med tednom ne bo manjkalo pripravljalnih obračunov, dejavne pa bodo tudi izbrane vrste, ki se niso uvrstile na SP 2022. Med njimi je tudi Slovenija, ki bo v sredo gostovala v Romuniji. Kekova četa se pripravlja na kvalifikacije za Euro 2024, ki jih bo začela prihodnje leto v Kazahstanu. Ravno proti izbrani vrsti, s katero se bo v sredo pomeril Srečko Katanec, selektor Uzbekistana.

To je uspelo le njima

Matjaž Kek je vodil Slovenijo na zadnjem velikem tekmovanju, SP 2010. Foto: Vid Ponikvar Tako bo imel Matjaž Kek med pripravami na gostovanje v Kazahstanu dober razlog, da stopi v stik z rojakom Srečkom Katancem, s katerim si delita podobno usodo, saj sta kot edina slovenska stratega popeljala nogometno reprezentanco na svetovno prvenstvo, in ga povpraša po mnenju o izbrani vrsti Kazahstana.

Katanca z reprezentanco Uzbekistana, pri kateri kapetanski trak nosi napadalec Rome Eldor Shomurodov, prihodnje leto čaka velik tekmovalni izziv, saj bo nastopil na azijskem prvenstvu. Letos je odigral že sedem prijateljskih tekem. Nanizal je šest zmag, premagal tudi udeleženca letošnjega SP Kamerun (2:0), nato pa zmagoviti niz nesrečno prekinil proti Kostariki, še enemu udeležencu SP 2022. Še na začetku sodnikovega podaljška je vodil z 1:0, a nato izgubil z 1:2. V sredo ga čaka dvoboj s Kazahstanom, ki je v nasprotju z Uzbekistanom v začetku stoletja iz azijske prestopil v evropsko nogometno družino in sodeluje v tekmovanjih pod okriljem Uefe. Kvalifikacije za Euro 2024 bo tako začel 23. marca 2023 proti Sloveniji. Po Uzbekistanu se bo pomeril še z ZAE.

Slovenci pred 21 leti strli srce Romunom

Zlata Katančeva generacija je 14. novembra 2001 remizirala v Bukarešti in si priigrala vstopnico za SP 2002. Foto: Reuters Slovenska izbrana vrsta se bo v sredo v Cluju, mestu, kjer je letos evropske sanje končal prvak Maribor, pomerila z Romunijo. Ravno s tekmecem, ki mu je pred skoraj natanko 21 leti (14. novembra 2001) strla srce, ko je po nepozabnem prvencu Mladena Rudonje remizirala v Bukarešti z 1:1 in se prek dodatnih kvalifikacij (v Sloveniji je pred tem zmagala z 2:1) uvrstila na največje tekmovanje, kar jih pozna nogomet.

Selektor Srečko Kek je med kandidate za nastop uvrstil tudi dva novinca, napadalca Andresa Vombergarja, ki je postal prvi nogometaš, ki se je znašel na seznamu slovenskega selektorja in brani barve kluba v Južni Ameriki, tretji vratar izbrane vrste pa je postal skoraj nepremagljivi čuvaj mreže Olimpije Matevž Vidovšek.

Hrvaška v Savdski Arabiji, Argentina v ZAE, Srbija v Bahrajnu ...

Lionel Messi med treningom v ZAE Foto: Reuters Svetovni prvaki Francozi so se odločili, da pred SP 2022 ne bodo odigrali nobene prijateljske tekme. Tako velja tudi za Brazilijo, za številne prvega favorita tekmovanja, pa tudi Anglijo, Nizozemsko in Urugvaj, če naštejemo le nekaj velikanov, ki so v preteklosti na SP že dosegali zelo odmevne uspehe. Do začetka SP je tekmovanja končal tudi gostitelj Katar, ki je prejšnji mesec premagal Panamo in Albanijo. V nedeljo ga čaka še uvodno dejanje, prva tekma SP proti Ekvadorju.

Pa preostali udeleženci SP 2022? Večina se jih je že odpravila na Bližnji vzhod ali v okolico, kjer se želijo čim prej navaditi na specifične podnebne razmere, ki vladajo v tem delu sveta. Svetovna podprvakinja Hrvaška, edina slovenska soseda, ki se je uvrstila na SP 2022, bo v sredo v Riadu gostovala pri Savdski Arabiji, Argentina se bo v Abu Dabiju pomerila z ZAE, Nemčija bo gostovala v Maskatu, kjer je Slovenija pred 23 leti slavila rekordno visoko zmago (7:0), v Abu Dabiju se bosta v sredo predstavili Gana in Švica, Japonska se bo s Kanado pomerila v Dubaju, Španija v Amanu proti Jordaniji, Irak bo v Basri gostil Kostariko, Maroko se bo z Gruzijo pomeril v ZAE, kjer bosta dejavna tudi Kamerun in Panama, Belgija se bo z Egiptom udarila v Kuvajtu, Bahrajn pa bo gostil ambiciozno Srbijo, ki jo v Katarju zanimajo visoka mesta.

V Maskatu se bosta v sredo pomerila Oman in Nemčija. Foto: Reuters

Nekateri udeleženci SP 2022 se po drugi strani še vedno zadržujejo v Evropi. Portugalska bo doma v Lizboni pričakala Nigerijo in šele nato odpotovala v Katar, Poljska se bo s Čilom pomerila v Varšavi, Mehika pa s Švedsko v Kataloniji (Girona).

Rusi tudi proti Katančevim izbrancem Srečko Katanec se bo z Uzbekistanom v nedeljo pomeril z Rusijo. Foto: Reuters Zanimivo je, da bo med tednom dejavna tudi Rusija, ki je zaradi vojaških posegov v Ukrajini trenutno suspendirana in ne sme nastopiti na uradnih tekmovalnih srečanjih. Lahko pa igra prijateljske tekme, a je zaradi "bojkota" zelo težko našla tekmeca. Dvoboj z BiH je po protestu številnih zvezdnikov BiH odpadel. Rusi so letos odigrali le eno tekmo, 24. septembra so v gosteh ugnali Kirgizijo z 2:1. Zdaj jih čakata dvoboja s Tadžikistanom in Katančevim Uzbekistanom, s katerim se bodo Rusi pomerili v nedeljo. Tako bo 59-letni Ljubljančan eden redkih selektorjev na svetu, ki bo lahko letos od bližje spoznal trenutno formo ruske reprezentance.