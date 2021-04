Prepovedali tekme pokala libertadores

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kolumbijski Bogoti so zaradi resnega poslabšanja zdravstvenih razmer in strožjih ukrepov v boju s pandemijo novega koronavirusa prepovedali za ta teden predvidene mednarodne nogometne tekme, tudi v pokalu libertadores, južnoameriški različici lige prvakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi poslabšanja zdravstvenih razmer tako ne bo dveh tekem, v pokalu libertadores bi se morala v sredo meriti Santa Fe Bogota in brazilski Fluminense, v nekoliko manj prestižnem južnoameriškem pokalu, primerljivem s tekmovanjem v evropski ligi, pa ne bo tekme med La Equidadom in venezuelsko Araguo.

Kot poroča AFP, so mestne oblasti prepovedale vse športne aktivnosti, tudi profesionalne nogometne tekme. Razlog so predvsem zaskrbljujoče razmere v bolnišnicah v Bogoti, saj se bojijo, da bo morebitno novo poslabšanje povzročilo zlom zdravstvene oskrbe na intenzivnih oddelkih, ki so že zdaj več kot 90-odstotno polni.

Odločitev za prepoved tekem so verjetno pospešile tudi slabe izkušnje s konca lanskega leta, ko so se v Bogoti kljub uradni prepovedi obiska tekem na odločilnem ligaškem obračunu s klubom America de Cali navijači množično zbrali pred stadionom.

Za zdaj še ne razmišljajo o odpovedi

Za zdaj pa v tej državi še ne razmišljajo o morebitni odpovedi največjega nogometnega tekmovanja letos, še dodaja AFP. Kolumbija bo skupaj z Argentino gostiteljica letošnjega južnoameriškega prvenstva, Cope Americe, ki se bo začelo 13. junija. Bogota naj bi na tem tekmovanju predvidoma gostila štiri tekme. Prva tekma prvenstva bo v Buenos Airesu, finale pa 10. julija v kolumbijski Barranquilli.