Pomurke začenjajo proti latvijskim prvakinjam

Slovenske prvakinje so domačo sezono odprle z visoko zmago s 6:1 proti Radomljam, zdaj pa jih čaka evropski izziv, kjer se bodo še tretjič v klubski zgodovini poskušale zavihteti med 32 najboljših evropskih moštev. Uefa je letos nekoliko spremenila sistem tekmovanja, tako da se na vsakem turnirju merijo štiri ekipe, po polfinalnih obračunih sledita tekmi za razvrstitev, le zmagovalec pa se bo prebil v drugi krog.

"Želim predramiti še tri, štiri igralke"

Trener "žuto-plavih" Sandi Bauer je bil z uvodom v sezono zadovoljen, vseeno pa vlogo favoritinj prepušča Ukrajinkam: "Ukrajinska ekipa je sestavljena iz kakovostnih igralk, vse po vrsti pa so profesionalke. Tehnično niso na naši ravni, v drugih delih zagotovo. Predvsem pa si želim, da predramim še tiste tri, štiri naše igralke, da pokažejo vse, kar znajo."

Trener Bauer vlogo favoritinj vseeno prepušča Ukrajinkam. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Upamo na čim večjo podporo s tribun"

Pred dvobojem z vsaj na papirju lažjimi tekmicami iz Latvije je optimistična tudi strelka enega izmed šestih zadetkov proti Radomljam Lucija Kos: "Vemo, kaj nas čaka v primeru zmage nad Latvijkami, a osredotočene smo le na prvo srečanje. Čeprav veljamo za favoritinje, moramo to dokazati tudi na igrišču. Vseeno pa menim, da smo se čez poletje dobro pripravile, smo motivirane in komaj čakamo, da se kvalifikacije začnejo. Gremo tekmo za tekmo, in če bomo odigrale tako, kot znamo, verjamem, da lahko ponovimo lanski uspeh. Veseli pa nas tudi, da bomo tekme igrale pred domačimi navijači, upamo na čim večjo podporo s tribun."

Kvalifikacije za ligo prvakinj, 1. krog, polfinale:



Bakovci:

11.00 Harkiv – NSA Sofija



Gornja Radgona:

17.00 ŽNK Pomurje Beltinci – RFS