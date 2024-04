V finalu slovenskega pokalnega nogometnega tekmovanja se bosta tretjič pomerila prvoligaški in drugoligaški klub. Drugoligaš je Gorica, ki je v prvem polfinalu izločila Beltince. Ob polčasu so z 1:0 vodili Prekmurci, drugi del igre pa je pripadel Goričanom, za izenačenje je poskrbel Haris Kadrić. V podaljšku gola ni bilo, odločale so 11-metrovke. Izvajali so jih samozavestno, le Jan Bruno Kralj jo je zastreljal (visoko prek gola). Danes sledi obračun med Muro in Rogaško.

Pokal Slovenije, polfinale:

Četrtek, 25. april:

Gorica prvi pokalni finalist

Miran Srebrnič je pokal osvajal že kot nogometaš Gorice. Tokrat se lahko 24. maja vpiše v zgodovino kot prvi trener, ki je do pokalne lovorike popeljal drugoligaša. Foto: Mario Horvat/Sportida Polfinalni obračun drugoligašev je dobila Gorica, sicer že trikratna pokalna zmagovalka. Izenačen boj, v katerem so bili za odtenek konkretnejši domači, se je končal šele po streljanju enajstmetrovk. Te so odločile, da bo novogoriška zasedba tretji drugoligaš v pokalnem finalu po Aluminiju 2002 in Nafti 2020. Gorica je na poti do polfinala izločila Brda, Vipavo, Domžale, Jesenice in Radomlje, Beltinci pa Tromejnik, Slatino, Gančane, Ljutomer in Ilirijo.

V prvem polčasu sta imeli obe ekipi nekaj priložnosti, dotlej najlepšo pa je imel v 37. minuti Haris Kadrić, ki je prišel pred Domna Zvera, a je bil beltinški vratar uspešnejši. V 43. minuti pa so gosti povedli. Po lepi podaji Luke Pihlerja v kazenski prostor je iz bližine zadel Gašper Černe za 1:0. V 57. minuti so bili Novogoričani spet nevarni pred vrati tekmecev, iz bližine je poskusil Darius Jalinous, spet pa se je izkazal Zver. Toda dve minuti pozneje je po kotu iz bližine izid poravnal Kadrić. V 74. minuti je Jan Bruno Kralj poskusil s strelom na drugi strani, vendar je bil Alen Jurca pozoren.

Le malce zatem je Luka Marjanac za malo zgrešil vrata Beltincev, Kralj je na drugi strani streljal prešibko v 82. minuti, v šesti minuti sodniškega dodatka je bil premalo odločen pri strelu še Kalani Almeida, tako da so sledili podaljški. V teh je Marjanac v 94. minuti zapravil prvo lepo priložnost, ko je namesto strela neuspešno iskal enajstmetrovko, v 105. pa je Almeida za las zgrešil cilj.

V uvodu drugega dela podaljška so zagrozili tudi Beltinčani, ki še nimajo pokalne lovorike, sledila je še peščica obetavnejših akcij, a nobena ni bila dovolj dobra za novo spremembo izida. Sledili so streli z enajstih metrov, pri katerih so bili uspešnejši domačini. Ti so zadeli vseh pet strelov, zadnjega Marjanac, pri gostih pa je zgrešil Kralj, ko je žogo poslal čez gol.

Drugi finalist bo odločen v Murski Soboti

Če bo Anton Žlogar v četrtek preskočil zahtevno oviro iz Rogaške Slatine, bo z Muro od Evrope oddaljen le še korak. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Danes se bosta za drugo finalno vstopnico pomerili še Mura in Rogaška. Prvoligaša, ki prisegata na črno-belo barvo, sta čez noč postala največja favorita za osvojitev lovorike. To velja zlasti za Muro, ki bo v četrtek računala na prednost domačega igrišča in si je v prvi ligi za razliko od Rogaške že bolj ali manj zagotovila obstanek. Anton Žlogar se lahko podpiše pod odmeven uspeh, saj bi lahko, če preskoči še dva koraka, Muro popeljal v Evropo. In to ne le v konferenčno ligo, ampak kvalifikacije za evropsko ligo, kar ponuja najmanj štiri evropske tekme.

Dvoboj bo sodil najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki bo poleti delil pravico tudi na Euru 2024 v Nemčiji. Klub iz Rogaške Slatine, ki ga vodi Oskar Drobne, se še nikoli ni uvrstil v finale pokalnega tekmovanja, Mura pa je šla dvakrat že do konca, nazadnje leta 2020, ko je v prekmurskem finalu ugnala Nafto. Letos, ko je postalo jasno, da se Beltinci niso uvrstili v finale, se v sklepnem dejanju ne bosta mogla pomeriti dva kluba iz severovzhodnega dela Slovenije.

Pokal Slovenije, polfinale:

Sreda, 24. april:

Četrtek, 25. april: