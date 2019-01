Po plačilu odpravnine ni več ovir za Mourinhovo vrnitev v Real Madrid

V španskem in britanskem tisku ne pojenjajo ugibanja o vrnitvi razvpitega portugalskega nogometnega strokovnjaka Joseja Mourinha na klop madridskega Reala. Ta so se še okrepila po plačilu odpravnine, Manchester United je odstavljenemu Mourinhu izplačal 16,6 milijona evrov kompenzacije zaradi predčasnega razdrtja pogodbe.

The Daily Mail navaja, sklicujoč se na dobro obveščene vire, da je nekdanji Mourinhov delodajalec Portugalcu izplačal odpravnino kot posledico predčasnega razdrtja pogodbe, ki je imela veljavnost do konca sezone 2019/20.

"Vse je urejeno, ni več odprtih vprašanj, povezanih s Josejevo pogodbo z Manchester Unitedom. To pomeni, da je Jose na voljo za naslednji poklicni izziv, ampak ni nobenih razlogov za naglico. Je zelo sproščen in lahko počaka do konca sezone," navaja časnik.

The Sun prinaša informacijo, da je izplačilo odpravnine sledilo sestanku med Mourinhovim agentom Jorgejem Mendesom in podpredsednikom Uniteda Edom Woodwardom. Izplačilo seveda pomeni, da je petinpetdesetletni Portugalec "prost igralec" in lahko brez ovir sprejme nove zadolžitve pri belem baletu, kjer je že bil med letoma 2010 in 2013 trener, potem ko se bo sklenil začasni mandat Santiaga Solarija na klopi kraljevega kluba.