Oblak odhaja k Valencii

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 13. krogu španskega prvenstva bo vroče na Mestalli, kjer se bosta udarila Valencia in Atletico Madrid legionarja Jana Oblaka. Zanimivo bo tudi v Sevilli, kjer bo potekal nedeljski mestni derbi.

Krog že danes v Bilbau odpirata Athletic in Cadiz, glavno dogajanje pa kot vedno ponujata sobota in nedelja.

V soboto bosta namreč na delu oba večna tekmeca. Barcelona bo že popoldan gostovala pri vedno neugodni Celti iz Viga, madridski Real pa bo v večernem terminu gostil mestnega tekmeca Rayo Vallecano.

Nedelja nato ponuja srečanje Valencie in Oblakovega Atletica, kjer bodo Madridčani zagotovo želeli popraviti vtis po bolečem evropskem porazu pri Liverpoolu, s katerim so si močno otežili možnosti za napredovanje v nadaljevanje tekmovanja. Vodilni Real Sociedad odhaja k Osasuni, krog pa bosta na sevillskem derbiju sklenila Real Betis in Sevilla.

Špansko prvenstvo, 13. krog: Petek, 5. november:

21.00 Athletic Bilbao - Cadiz Sobota, 6. november:

14.00 Espanyol - Granada

16.15 Celta Vigo - Barcelona

18.30 Alaves - Levante

21.00 Real Madrid - Rayo Vallecano Nedelja, 7. november:

14.00 Villarreal - Getafe

16.15 Valencia - Atletico Madrid (Jan Oblak)

18.30 Mallorca - Elche

18.30 Osasuna - Real Sociedad

21.00 Real Betis - Sevilla