Ob poškodbah branilcev Domžale pripeljale okrepitev

"Prvič sem v Sloveniji in uvodni vtisi so fantastični! Kar nekaj časa je trajalo in v tem času sem se seveda dobro pozanimal, kam grem. V veliko pomoč mi je bilo prijateljstvo z nekaterimi posamezniki, ki že dlje igrajo tukaj, med njimi je tudi Nermin Hodžić. Skupaj sva bila v Turčiji in o Domžalah mi je povedal veliko dobrega. Zdaj bi se rad čim hitreje prilagodil zahtevam glavnega trenerja, se ustrezno pripravil in pomagal ekipi na igrišču," je ob prihodu v Domžale povedal Abraham Nwankwo. "Menim, da je Slovenija prava izbira in ustrezno okolje za razvoj."

Kar 193 cm visoki nogometaš se najbolje znajde v obrambi, lahko pa zaigra tudi kot defenzivni vezist in desni bočni branilec. Preden je odšel v Turčijo, se je Nwankwo nogometno razvijal v rodni Nigeriji. Tam je nosil dres Uchecaria Int'l FC and Academy, nato je leta 2019 okrepil Balikesirspor. Sprva je nastopal za mladince, nato se je prebil v prvo moštvo. V turškem članskem nogometu je odigral 33 tekem.

"Lahko rečem, da smo zaradi težav s poškodbami v obrambi kar dolgo iskali pravo rešitev na osrednjem položaju. Ko se nam je ponudila priložnost za dogovor z Abrahamom, smo stopili v stik z njegovim zastopnikom in se hitro dogovorili. Vse skupaj je trajalo dalj časa zaradi ureditve potrebne papirologije, sem pa vesel, da se nam je fant pridružil že v tem delu sezone," pa je o okrepitvi povedal športni direktor kluba Senijad Ibričić.