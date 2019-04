Nova poslastica na Etihadu: se bo Man City maščeval Tottenhamu?

V 35. krogu angleškega prvenstva bodo vse oči že danes v času kosila uperjene v Manchester, kjer se bosta na Etihadu še drugič v tem tednu pomerila Manchester City in Tottenham. Sinjemodri so se pred nekaj dnevi v ligi prvakov sicer veselili zmage s 4:3, a so se napredovanja kljub temu veselili Londončani. Manchester City se bori za naslov prvaka, Tottenham potrebuje točke za zagotovitev tretjega mesta in s tem neposredne uvrstitev v ligo prvakov v naslednji sezoni. Kdo bo uspešnejši tokrat?