Nogometno tekmo v Orlandu odpovedali tik pred zdajci

Nogometna moštva ameriške lige MLS so v mehurčku na Floridi. Foto: Guliver/Getty Images

Vodstvo ameriške nogometne lige MLS je tik pred zdajci odpovedalo današnjo tekmo v Orlandu med ekipama Toronto in DC United. Za ta ukrep se je vodstvo lige odločilo 20 minut pred začetkom tekme, saj je bil na sobotnem testu eden od igralcev pozitiven na novi koronavirus.

V skladu z zdravstvenimi in varnostnimi protokoli lige MLS morajo vsi igralci dan pred tekmo opraviti testiranje na novi koronavirus. To pomeni, da bodo nogometaši iz Toronta in Washingtona danes opravili še eno tovrstno testiranje, v primeru negativnih izvidov pa bodo že v ponedeljek odigrali medsebojno tekmo v športnem kompleksu zabaviščnega parka Walt Disney v Orlandu na Floridi.

