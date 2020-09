V živo: slabe novice za Griezmanna, Kosovo na nogah!

Dobro jutro! Začnimo z Barcelono. Če kdo, si je odhoda Lionela Messija po tihem želel, ravno Antoine Griezmann, a zdaj ko se je Argentinec premislil in bo vsaj še eno sezono ostal v Kataloniji, so se v nogometnem svetu začele ponovno pojavljati govorice o selitvi Francoza, ki se v družbi Messija v pretekli sezoni ni znašel.

Nov trener Barcelone Ronald Koeman je Griezmannu obljubljal vodilno vlogo, a zdaj bo ta načrt vse prej kot lahko izvedljiv. Messiji bo ostal šef, Francoz pa bo moral igrati ne mestih, kjer ni domač. Omenja se že nove klube. Zanimajo se predvsem Angleži, Liverpool, Man Utd in tudi Arsenal, poroča Daily Mail.

