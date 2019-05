Nogomet povezuje družine

Oglasno sporočilo

Mastercard je v sodelovanju z NK Maribor predstavil vseslovensko družinsko pobudo #ŽogaZbližuje, ki stremi k pozitivnemu športnemu navijanju in medsebojno povezuje vse generacije. Neprecenljivi trenutki so doma tudi na prvem družini prijaznem stadionu Ljudski vrt, ki skupaj z družbo Mastercard vabi na družinski sektor. Ob tem so pripravili posebne ugodnosti in presenečenja, ki bodo popestrila družinska nogometna doživetja ter omogočila sproščeno uživanje v tekmah na stadionu.

Športni spodbudi #ŽogaZbližuje se pridružuje tudi slovenski nogometni sodnik Damir Skomina, ki sicer navijaškega nasilja do zdaj ni občutil na svoji koži, je pa pogosto priča verbalnemu nasilju. Glede navijaštva v Sloveniji je mnenja, da se morajo igralci in vsi akterji nogometne igre počutiti varno in da je navijaško atmosfero vedno možno še izboljšati. Po njegovem mnenju je najpomembnejše, da se družine in otroci, ki pridejo na stadion, počutijo varno ter uživajo v sproščenem in pozitivnem vzdušju.

Da pa bi čim več družin privabili na stadione, je potrebno ustvariti določene pogoje. Ena izmed odličnih idej se mu zdi poseben navijaški dogodek za družine, ki se bo zgodil v mariborskem Ljudskem vrtu na derbiju Nogometnega kluba (NK) Maribor in Olimpije 11. maja.

Ob tej priložnosti bo enega izmed sodnikov na igrišče pospremil tudi slovenski otrok, ki bo imel v okviru iniciative #ŽogaZbližuje tudi edinstveno priložnost, da na finalni tekmi UEFA Lige pospremi nogometnega igralca na zelenico madridskega stadiona.

