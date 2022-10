NK Olimpija grozi ostra kazen NZS

Tomislav Tomić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklep disciplinskega sodnika NZS Boštjana Jegliča, ki so ga v petek popoldne poslali na naslov NK Olimpija in devetih igralcev, ki naj bi jim klub dolgoval skupaj več kot 250 tisoč evrov, ni bil namenjen javnosti, a je pricurljal v redakcijo nekaj slovenskih medijev (N1 Sportklub, Planet Nogomet). V sklepu, dolgem devet strani, disciplinski sodnik ugotavlja, da NK Olimpija dolguje nekdanjim nogometašem, to so Sava Petrov, Nino Pungaršek, Aljoša Matko, Ivan Banić, Nik Prelec, Neven Đurasek, Tomislav Tomić, Nik Kapun in Uroš Korun.

Na NK Olimpija smo naslovili prošnjo za komentar.

Sklep še ni pravnomočen. Olimpija se lahko nanj pritoži.

Pred dvema tednoma je direktor klub Igor Barišić zavrnil vsa namigovanja, da ima klub do kogarkoli dolgove ali da mu grozi kazen Uefe, o kateri se je pisalo takrat. Spraševal se je tudi, zakaj takšno sovraštvo nekaterih slovenskih medijev.

Foto: Vid Ponikvar Olimpija je z dobrim delom trenerja Alberta Riere in njegovih varovancev po 14 krogih trdno na prvem mestu prve slovenske lige. Imajo 11 zmag, en remi in dva poraza ter 34 točk. To je osem točk več od drugouvrščenega Kopra in kar 17 točk pred sedmim Mariborom. Tolikšne prednosti pred največjim tekmecem v obdobju samostojne Slovenije niso imeli še nikoli.