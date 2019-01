Neznanci v Milanu napadli sina nekdanjega selektorja azzurrov

Trije neznanci so pred njegovim stanovanjem v Milanu v četrtek zvečer napadli Davideja Lippija, športnega agenta in sina nekdanjega italijanskega nogometnega selektorja Marcella Lippija, poročata italijanski medijski hiši AGI in Gazzetta Dello Sport. Davide Lippi v napadu ni bil poškodovan, pred napadalci je pobegnil in se skril v garaži.