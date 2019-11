Lippi spet brez službe na Kitajskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Prevzemam odgovornost, zato bom odstopil," je po porazu Kitajske proti Siriji z 1:2 dejal 71-letni Italijan. Kitajci imajo po le štirih tekmah kvalifikacij azijske skupne A na drugem mestu že pet točk zaostanka za Sirijo.

Lippi, z Italijo je bil leta 2006 svetovni prvak, je tako že drugič v tem letu zapustil selektorsko mesto Kitajske. Prvič je to naredil januarja, ko je njegova reprezentanca izgubila v četrtfinalu azijskega prvenstva z Iranom, potem pa se je s kitajsko zvezo dogovoril za vrnitev. Selektorske obveznosti je prevzel junija in bi moral Kitajsko po pogodbi voditi do konca kvalifikacij za SP v Katarju.

Med obema letošnjima avanturama Lippija v vlogi kitajskega selektorja je bil na tem mestu njegov rojak Fabio Cannavaro, ki pa je zdržal še krajši čas kot Lippi, trener je bil le dober mesec.