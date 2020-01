Neuspeli atentat na zvezdnika srbskega nogometa dobiva nove razsežnosti

Razjasnimo najprej, kaj se je zgodilo. Pred dvema tednoma, natančneje 8. januarja, so pred njegovo hišo v Atenah, kjer živi po koncu bogate nogometne poti, neznanci streljali na Darka Kovačevića, potem ko je ta izstopal iz svojega avtomobila.

Na nekdanjega zvezdnika evropskega nogometa in srbskega reprezentanta je streljal eden izmed dveh neznancev, ki sta se mimo pripeljala v avtomobilu. Vozilo so policisti pozneje nedaleč stran našli zgorelo. Kovačevića neznanca k sreči nista zadela, a je moral nekdanji, danes 46-letni odlični napadalec vseeno v bolnišnico, saj si je poškodoval koleno, potem ko je odskočil, da bi se umaknil strelom.

Po tem incidentu se Kovačević, nekdanji uspešni napadalec številnih uglednih evropskih klubov, kot so Juventus, Lazio, Real Soceidad in tudi atenski Oylmpiacos, v javnosti ni oglašal, so pa zato zgodbo pograbili številni srbski tabloidi in hiteli s pojasnjevanjem, kaj in zakaj se je zgodilo.

Najdlje so šli pri Telegrafu, pri katerem so zapisali, kdo stoji za neuspelim atentatom, in dvignili veliko prahu. Poročali so namreč o tem, da naj bi umor naročil kar Kovačevićev nekdanji soigralec iz Olympiacosa, kluba, za katerega sta skupaj igrala med letoma 2007 in 2009, nihče drug kot nekdanji zvezdnik španskega nogometa Raul Bravo.

Raul Bravo je bil član Real Madrida v obdobju tamkajšnjih galaktikov. Igral je z Zinedinom Zidanom, Davidom Beckhamom, Ronaldom ... Foto: Getty Images

Raul Bravo: To je noro in nima smisla!

Danes 38-letni nekdanji branilec, ki je bogato nogometno pot pred dvema letoma končal prav v Grčiji, kjer je nazadnje igral za Aris, se je medtem že oglasil in povedal, da je pisanje omenjenega tabloida navadna laž.

"Ko sem slišal, kaj se je pisalo o meni, sem bil šokiran. To je nora zgodba, ki nima smisla. Njihova zgodba nima ne repa ne glave. Z njim imava odličen odnos. Vem, da tudi on ni verjel, kar je prebral. Po tem sva se tudi slišala," je za radio Marco povedal nekdanji član galaktične zasedbe Real Madrida, s katerim je leta 2002 postal tudi evropski prvak, in nekdanji španski reprezentant Bravo.

Njegovo ime pa v tako temačno zgodbo ni "priletelo" kar tako. Brava so po koncu igralske poti, na kateri je zaslužil kar nekaj milijonov, namreč že večkrat povezovali z dejanji, na katera ne more biti ponosen. Ne nazadnje je med glavnimi osumljenci v veliki aferi Oikos, v kateri preiskujejo domnevno nameščanje nogometnih tekem, vanjo pa so vpleteni številni nogometaši in nogometni delavci iz Španije. Bravo naj bi bil med glavnimi organizatorji te kriminalne združbe, zato v zadnjih mesecih pogosto obiskuje španska sodišča.

Danes 46-letni nekdanji srbski nogometni zvezdnik je za Juventus gole zabijal dve leti. Foto: Reuters

Po koncu kariere je ostal v Atenah, v katere se je zaljubil

Kovačević je nogometno pot leta 2009 končal prav pri Olympiacosu, za katerega je v dveh letih zabil 26 golov. Pred tem je vrsto let zadeval za Real Sociedad, pri katerem se je ustavil pri 107 zadetkih, gole pa dosegal tudi v majicah Juventusa, Sheffield Wednesdayja, Lazia in Crvene zvezde.

Po koncu igralske poti je Kovačević ostal v Atenah, kjer je nekaj časa opravljal delo vodje skavtov Olympiacosa, leta 2018 pa je postal športni direktor srbske nogometne zveze.