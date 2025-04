Bayern po "šampionske" točke k sosedu, Šeško prvič po bolečem izpadu

Nogometaši vodilnega Bayerna bodo zvečer gostovali v bližnjem Augsburgu. Z novo zmago bi storil pomemben korak k osvojitvi naslova nemškega prvaka, saj imajo pred najbližjim zasledovalcem Bayerjem iz Leverkusna, ta tudi brani naslov, šest točk prednosti. Benjamin Šeško in Kevin Kampl bosta v soboto z RB Leipzigom, ki je padel na šesto mesto in mu grozi, da bo ostal brez lige prvakov, gostila Hoffenheim, zadnjeuvrščeni Holstein Kiel Davida Zeca pa bo skušal v gosteh presenetiti Mainz. Rdeči biki so med tednom v polfinalu pokala ostali praznih rok proti Stuttgartu, s tem pa tudi zapravili zadnjo priložnost, da bi sezono 2024/25 sklenili z vsaj eno lovoriko.