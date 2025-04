Zmaga Bayerna z grenkim priokusom, Šeško prvič po bolečem izpadu

Nogometaši vodilnega Bayerna so na uvodni tekmi 28. kroga s 3:1 zmagali pri Augsburgu. Z novo zmago so naredili pomemben korak k osvojitvi naslova nemškega prvaka, saj imajo pred najbližjim zasledovalcem Bayerjem iz Leverkusna – ta tudi brani naslov – s tekmo več devet točk prednosti. A zmaga ima grenak priokus, saj je strelec izenačujočega gola Jamal Musiala v 54. minuti zaradi poškodbe stegenske mišice predčasno končal srečanje.

Benjamin Šeško in Kevin Kampl bosta v soboto z RB Leipzigom, ki je padel na šesto mesto in mu grozi, da bo ostal brez lige prvakov, gostila Hoffenheim, zadnjeuvrščeni Holstein Kiel Davida Zeca pa bo skušal v gosteh presenetiti Mainz. Rdeči biki so med tednom v polfinalu pokala ostali praznih rok proti Stuttgartu, s tem pa tudi zapravili zadnjo priložnost, da bi sezono 2024/25 sklenili z vsaj eno lovoriko.

Nemško prvenstvo, 28. krog:

Petek, 4. april:

Sobota, 5. april:

Nedelja, 6. april:

Lestvica: