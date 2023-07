Nekdanji nizozemski vratar zapustil bolnišnico v Splitu

Agent Rob Jansen je povedal, da je stanje njegovega varovanca, nekdanjega vratarja Ajaxa, Manchester Uniteda in nizozemske reprezentance Edwina van der Sara stabilno, a je poudaril, da gre za resno diagnozo.

Van der Sara so v petek odpustili iz Kliničnega centra Split in bo svoje zdravljenje in rehabilitacijo nadaljeval na Nizozemskem.

Predstojnik splitske Klinike za nevrologijo Krešimir Čaljkušić je ob tem dodal, da so pacientu opravili popolno diagnostiko in da so vse izvide dnevno delili s kolegi v Zagrebu in na Nizozemskem in usklajevali terapijo: "Stanje se mu je izboljšalo, zato smo se odločili, da lahko potuje na Nizozemsko in tam nadaljuje zdravljenje in okrevanje."