Navijači Barcelone si še grizejo nohte

Pred današnjima tekmama lige prvakov

Zvezdniški zasedbi Barcelone in Manchester Cityja sta si v domačih prvenstvih priigrali tako visoko prednost pred tekmeci, da bi se moral zgoditi čudež čudežev, da bi ostali brez državnega naslova. Velike cilje pa imata tudi v Evropi, kjer jima bosta skušala v četrtfinalu načrte prekrižati Roma in Liverpool.

Nogometaši Barcelone so v španskem prvenstvu in ligi prvakov tako prepričljivi, da spadajo med osrednje favorite za osvojitev evropskega naslova. Če imajo na voljo udarno enajsterico, lahko premagajo vsakogar. Če manjka kateri izmed najboljših, pa postanejo ranljivi. To se je hitro pokazalo na sobotnem gostovanju v Sevilli, kjer so vse do zadnjih minut zaostajali z 0:2.

Rimljane pričakuje sto tisoč gladiatorjev

Ernesto Valverde je pohvalil igro Rome. Foto: Reuters Zaradi poškodbe palca na nogi ni zaigral Sergio Busquets, eden najboljših zadnjih zveznih igralcev na svetu, v začetni enajsterici pa ni bilo niti Lionela Messija. Argentinec je zaradi poškodbe mišice preskočil obe marčevski reprezentančni tekmi, zmago nad Italijo (2:0) in ponižujoč poraz proti Španiji (1:6). Ker pa se mu je zdravstveno stanje nato popravilo, mu je Ernesto Valverde namenil zadnjo tretjino srečanja v Sevilli.

Argentinec je poskrbel za preobrat. V predzadnji minuti je postavil končnih 2:2 in poskrbel, da je Barcelona še naprej neporažena v la ligi. Proti Romi naj bi začel od prve minute, kar je odlična novica za navijače Barcelone, ki pa jih še naprej skrbi pripravljenost Busquetsa. V torek se je udeležil treninga, o tem, ali bo danes nastopil od prve minute, pa se bo Valverde odločil tik pred zdajci.

"Po tem, ko sem spremljal tekme Rome v skupinskem delu, me sploh ni presenetilo, da je prišla tako daleč. Njeno igro odlikujejo trdna obramba, kolektivna igra v zadnji vrsti, nevarna je tudi v napadu. To je četrtfinale lige prvakov, tako da ne bo lahko izločiti Rome," je dejal trener Barcelone, ki ne mara razmišljati o scenariju, da bi lahko bilo vse odločeno že po prvi tekmi. Tako kot je Real Madrid storil na gostovanju v Torinu, ko je na krilih velemojstra Cristiana Ronalda torpediral Juventus z 2:0. "Upam, da nam bodo gledalci priskočili na pomoč, tako kot so nam proti Chelseaju," je dodal Valverde.

Da bi bila lahko podpora navijačev bučna, namiguje vsebina videosporočila, namenjenega gostom iz Rima. "Pozdravljeni, Rimljani, pričakuje vas sto tisoč gladiatorjev," sporočajo Katalonci in dodajajo, da je Andres Iniesta njihov Michelangelo, Lionel Messi pa cesar. "Messi dela razliko na igrišču vsakič, ko se dotakne žoge," pravi Valverde. Najboljši strelec Barcelone rad trese mreže italijanskim klubom. Na 19 tekmah se je med strelce vpisal 12-krat.

Barcelona – Roma Verjetni začetni postavi:

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Paulinho, Busquets, Rakitić, Iniesta; Suárez, Messi

Vprašljiv: Busquets Roma: Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Džeko, Perotti

Odsotna: Karsdorp, Ünder

Vprašljiva: Nainggolan, Pellegrini

Nazadnje je bilo 6:1 za Barcelone

Edin Džeko je prvi strelec Rome. Foto: Reuters Roma se nerada spominja zadnjega gostovanja na Camp Nouu. Novembra 2015 je izgubila s kar 1:6. Dvakrat sta v polno zadela Messi in Luis Suarez.

"Bolj kot kadarkoli prej moramo držati skupaj in se obnašati kot ekipa. V Barcelono smo prišli z željo, da ustvarimo nekaj izjemnega, a tudi z velikim spoštovanjem do tekmecev, morda najboljšega kluba na svetu. Radi bi nadaljevali svoje sanje. Barceloni moramo dopustiti najmanjše mogoče število priložnosti. Igrati moramo brez kompleksa. Igrati moramo tako, kot znamo," pred največjo tekmo v Evropi, odkar je trener sinov volkulje, napoveduje Eusebio di Francesco. Igralcem bo skušal dopovedati, naj se ne ustrašijo priložnosti, da vodijo igro in imajo visoko posest žoge. Roma ni bila v polfinalu največjega evropskega pokala že od leta 1984.

Foto: Marjan Žlogar

Klopp obožuje zahtevne naloge

Jürgen Klopp je kot edini strateg v tej sezoni v angleškem prvenstvu premagal City. Foto: Reuters V polfinalu bo zagotovo zaigral angleški klub. Vprašanje je le, ali bo to Liverpool ali Manchester City. Sinjemodri, podprti z arabskim kapitalom, so v tej sezoni neustavljivi v angleškem prvenstvu, kjer imajo pred najbližjim zasledovalcem Manchester Unitedom kar 16 točk prednosti, Liverpool pa je tretji, a se lahko pohvali s podvigom, o katerem lahko ostali angleški klubi le sanjajo. V tej sezoni je v prvenstvu premagal City. Januarja je bil v napetem srečanju boljši s 4:3, kar je pomembna spodbuda pred prvim evropskim srečanjem med omenjenima angleškima velikanoma.

"V tem tekmovanju želimo priti do konca. Srečujemo se z najboljšimi ekipami na svetu, samozavest Cityja je verjetno na zelo visoki ravni, a je podobno tudi z našo. Rad imam zahtevne naloge, rad imam zahtevno delo. Za trenerja je najbolj zanimiv izziv, kako pripraviti fante, da bodo v danem trenutku najboljši. Pred nami je velika priložnost. Naredili bomo vse, da premagamo City," Nemec Jürgen Klopp, ki je v skupinskem delu dvakrat nadigral Maribor, verjame v možnost preboja med najboljše štiri.

Liverpool – Manchester City Verjetni začetni postavi:

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané

Odsotni: Matip, Gomez, Lallana, Klavan, Woodburn, Brewster

Vprašljiv: Can Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Kompany, Laporte; De Bruyne, Fernandinho, D Silva; Sterling, Jesus, Sané

Odsotna: Mendy, Agüero

Vprašljiv: Stones



Guardiola bo skušal ustaviti Salaha

Josep Guardiola je letos že izgubil na Anfieldu. Foto: Reuters Statistika pravi, da je City v zadnjih osmih medsebojnih srečanjih z Liverpoolom izgubil kar petkrat, za še slabšo voljo pa je poskrbela poškodba Argentinca Sergia Agüera, ki zvečer na Anfieldu ne bo mogel pomagati soigralcem.

"Vsi govorijo o tem, kako zahteven tekmec bo Liverpool, a podobno bi bilo tudi, če bi na drugi strani stali Sevilla, Bayern ali Barcelona. V četrtfinalu moraš pač pričakovati, da ti žreb dodeli enega od najmočnejših klubov na svetu. Naš način igranja ustreza Liverpoolu. Poskušali jih bomo ustaviti, najboljši način bo, da igramo tako kot v tej sezoni in delujemo kot skupina," meni Josep Guardiola.

Katalonec je bil z Barcelono že evropski prvak, z Bayernom je trikrat zapored izpadel v polfinalu, s Cityjem pa se je lani poslovil presenetljivo hitro proti Monacu. Danes bo skušal ustaviti razigrani trojec Liverpoola, ki ga v napadu sestavljajo Roberto Firmino, Sadio Mane in najbolj vroči posameznik angleškega prvenstva Mohamed Salah. V tej sezoni so v vseh tekmovanjih dosegli že 75 zadetkov.