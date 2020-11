Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi to je šport

Rurik Gislason, islandski nogometaš, ki so ga ženske po vsem svetu leta 2018 izglasovale za najlepšega nogometaša svetovnega prvenstva, se je pri 32 letih odločil, da ima dovolj tekanja za žogo in izvajanja nogometnih trikov in da bo zdaj raje unovčil svoj igralski talent.

Foto: Guliverimage

Vezist nemškega drugoligaša Sandhauzna, ki ga je širša javnost spoznala leta 2018, ko je z reprezentanco Islandije nastopil na SP v Rusiji, se bo lotil igralske kariere.

Gislason, ki je za člansko reprezentanco zaigral na 53 tekmah in zabil tri gole, bo za začetek nastopil v eni od nemških televizijskih serij.

Nekdanji igralec Charlton Athletica, ki pa nikoli ni zaigral v njihovi prvi postavi, ima na družbenih omrežjih več kot 780 tisoč sledilcev, kar je dvakrat več, kot ima Islandija prebivalcev.

Največ sledilcev je seveda pridobil v času SP, ko je število njegovih spletnih oboževalcev s 30 tisoč čez noč naraslo na 300 tisoč. Ko je v drugem polčasu tekme proti Argentini (Islandci so proti dvakratnim svetovnim prvakom iztržili remi 1:1) vstopil v igro, je postal eden najbolj iskanih nogometašev na družbenih omrežjih.

Rurik Gislason je dejaven tudi na dobrodelnih področjih, je namreč ambasador projekta SOS otroške vasi.