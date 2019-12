Najbolj prepričala Tjaša Oder in Peter John Stevens

Plavalni klub Branik je v petek obeležil 100 let organiziranega plavanja v Mariboru. V sklopu prireditve so bili razglašeni tudi najboljši plavalci minulega leta, kar sta v članski kategoriji postala Ravenčanka Tjaša Oder in Triglavan Peter John Stevens, priznanji pa sta dobila tudi njuna trenerja Gorazd Podržavnik in Luka Berdajs.

V mladinski kategoriji sta nagrajenca udeleženca nedavnega evropskega prvenstva v Glasgowu Ravenčanka Daša Tušek in plavalec Ljubljane Primož Šenica Pavletič, trenerja pa Podržavnik in Domen Majhen.

V kadetski kategoriji so nagrade šle v roke članom PK Olimpija. Najboljša plavalca sta Sara Mihalič in Jaka Pušnik, trenerja pa Nina in Tomaž Torkar.

"S sezono sem zelo zadovoljna, čeprav je bilo zaradi dveh devetih mest na svetovnem prvenstvu tudi malo grenkega priokusa. A tudi ta nagrada je potrditev, da sem delala dobro, zato bom skušala pokazati v novi sezoni še več. Mislim, da me ne sme biti strah glede priprave." je po prejemu nagrade povedala Odrova.

Slednja ne skriva, da kmalu načrtuje konec športne poti, zato se še bolj veseli dosežkov mladih slovenskih plavalk. "Vesela sem, da jih je toliko, ki se bližajo vrhunskim rezultatom, ene jih celo že dosegajo. Vesela sem tudi, da sem nekaterim lahko vzgled, kakor sta bili meni Sara Isaković in Anja Klinar. Zelo si želim, da bi katera, npr. Daša Tušek, prišla kmalu na nivo, kot ga imam jaz. Mislim, da ima plavanje lepo prihodnost," je še povedala Odrova, ki z vstopom v novo leto odhaja na priprave v Francijo.

Pri moški konkurenci je bil najboljši Peter John Stevens. Foto: Vid Ponikvar

Glavni tekmi sezone bosta evropsko prvenstvo v Budimpešti in olimpijske igre v Tokiu. Na srečanju evropske elite se Odrova spogleduje celo s kolajno, olimpijska želja pa je finale. A postavljeni so tudi kratkoročni cilj. Na januarskem državnem prvenstvu v Ljubljani je želja nov osebni in državni rekord na 1500 m prosto.

"Na PZS imamo pravila pri izboru in seveda smo v skladu s temi izbrali najboljše," je o nagrajencih povedal slovenski selektor Podržavnik. Ta se je že ozrl k novim tekmam. "Pred nami je še mariborski miting, kamor bo večina reprezentantov skušala prenesti dobro formo iz 25-metrskega bazena. Upam, da bo večini to uspelo in da bomo šli veselo v novo leto," je še dejal selektor, ki ima velike načrte in si želi, da bi bila Slovenija v Tokiu zastopana s šesterico tekmovalcev.

Boro Štrumbelj si želi sodelovanja s Saro Isaković

"Smo v vse boljši kondiciji zaradi dosežkov naših plavalcev. Bližamo se evropskemu vrhu in upam, da se bomo kmalu tudi svetovnemu. Imamo vrhunsko strokovno delo in z doseženim v letošnjem letu smo lahko zelo zadovoljni," pa je športne uspehe pokomentiral predsednik PZS Boro Štrumbelj, ki je na novinarsko vprašanje potrdil, da si želi tudi vrnitev Sare Isaković oziroma njeno sodelovanje z zvezo, o katerem se je v preteklosti že govorilo.

Foto: STA

Med tegobami zveze ostaja plavalna infrastruktura. Ne gre spregledati številnih naložb, a zatika se v obeh univerzitetnih središčih v državi. Ljubljana sramotno ob glavnih mestih Albanije, Kosova in Malte ostaja edina evropska prestolnica brez pokritega olimpijskega bazena, v Mariboru že šest let niso našli načina, da sanirajo 25-metrski bazen.

"Na PZS nimamo vzvoda, da bi se to uredilo. To je v pristojnosti lokalnih skupnosti in države. Obetajo se nekatera vlaganja. A za nas je nujna Ljubljana, kot študijsko središče. Plavalci nam odhajajo v ZDA in prezgodaj opuščajo plavanje tudi zaradi neurejenih razmer, čeprav doma dosegajo boljše izide," je še povedal Štrumbelj.

Preberite še: