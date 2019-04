Na Otoku je vroče, prvi v ogenj Liverpool, derbi v Manchestru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V angleškem prvenstvu so do konca še trije krogi. V 36. krogu bodo danes prvi na igrišče stopili drugouvrščeni Liverpoolčani, ki se bodo pomerili z odpisanim Huddersfieldom Jona Gorenca Stankovića. Liverpool po 35 krogih točko zaostaja za vodilnim Manchester Cityjem, ki bo v nedeljo gostil Burnley. Napeto je tudi v boju za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja. Največ pozornosti bo ta vikend zagotovo požel derbi med Manchester Unitedom in Chelseajem, ki ju ločita le tri točke.