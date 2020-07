Na novi koronavirus pozitiven nogometaš Seville, imena niso izdali

Nogometno moštvo Sevilla je sporočilo, da se je z novim koronavirusom okužil nogometaš prvega moštva. Teste so v moštvu, strokovnem štabu ter med predstavniki kluba opravili v nedeljo, rezultate pa so izvedeli v ponedeljek, so še dodali v izjavi za javnost.

Imena pozitivnega igralca niso razkrili, dodali pa so, da nima simptomov covid-19 in se počuti dobro. Iz vrst Seville so o tem takoj obvestili vse pristojne športne in zdravstvene organe v državi, izolirali pozitivnega nogometaša ter po predpisanih protokolih začasno ustavili treninge moštva.

Pri Sevilli so opravili dve novi testiranji preostanka kluba, prvi ni pokazal prisotnosti virusa sars-cov-2 med vsemi člani kluba, na rezultate drugih testov pa še čakajo. Po navedbah iz kluba bodo znani v četrtek zjutraj.

Nogometaši in strokovno vodstvo bodo treninge znova začeli, če drugi testi ne bodo pokazali okužbe z novim koronavirusom, so še zapisali.

Sevillo sicer 6. avgusta čaka obračun osmine finala evropske lige proti Romi na nevtralnem prizorišču, domače prvenstvo pa so sklenili na četrtem mestu in bodo v prihodnji sezoni igrali v skupinskem delu lige prvakov.