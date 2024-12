Nekdanji ruski nogometni reprezentant Aleksej Bugajev, ki je v karieri igral za klube Tom iz Tomska, pa za moskovska Torpedo in Lokomotivo, pa Himki in Krasnodar, je padel na fronti v Ukrajini, poročajo srbske Novosti. Star je bil 43 let.

Nekdanji nogometaš, ki je leta 2004 z rusko izbrano vrsto zaigral tudi na evropskem prvenstvu na Portugalskem, je po končani karieri zapadel v težave in si nakopal velike dolgove. Novembra lani so ga ujeli s 500 grami amfetamina mefedrona in ga obsodili na devet let in pol zaporne kazni, ki jo je prestajal v kazenski koloniji oziroma gulagu. Temu se je izognil tako, da se je udeležil tako imenovane "specialne vojaške operacije" v Ukrajini, kot Rusi imenujejo vojno, ki zdaj traja že dobri dve leti.

Boji so do zdaj zahtevali desettisoče žrtev, med njimi je zdaj tudi Bugajev.