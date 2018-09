Mourinhu denarna in pogojna zaporna kazen za utajo davkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jose Mourinho, se je po informacijah španskega časnika El Mundo dogovoril s španskimi pravosodnimi in davčnimi organi za kazen zaradi utaje davkov. Foto: Getty Images

Trener angleškega nogometnega kluba Manchester United, Jose Mourinho, se je po informacijah španskega časnika El Mundo dogovoril s španskimi pravosodnimi in davčnimi organi za kazen zaradi utaje davkov. Kot poroča avstrijska tiskovna agencija Apa, je trener pripravljen na prestajanje pogojne zaporne kazni in plačilo dveh milijonov evrov.

Davčne službe v Španiji Mourinhu očitajo, da je leta 2011 in 2012, ko je bil trener madridskega Reala, utajil 3,3 milijona davkov. A na srečo mu zaradi tega ne bo treba v zapor, saj španska zakonodaja za takšno kršitev zakona predvideva pogojne zaporne kazni do dveh let.

Afera o utaji davkov je bila razkrita v sklopu poročil Football Leaks, ki je na svoji platformi razkril številne dokumente, ki so prikazali, kako je Mourinho skušal utajiti davke.

Mourinho je pri tem sodeloval z istim podjetjem kot nogometaš Ronaldo, ki je medtem že plačal kazen v višini 18,8 milijona evrov.