Milančani brez evropskih tekmovanj?

Nekdanjemu nogometnemu velikanu z Apeninskega polotoka, nogometni zasedbi iz finančne prestolnice Italije Milana, grozi izključitev iz evropskih tekmovanj zaradi kršitev finančnega fair-playa, je v petek poročal New York Times.

Nogometaši Milana so si s šestim mestom v serie A zagotovili nastopanje v evropski nogometni ligi, vendar pa so evropski nogometni finančni nadzorniki zaradi neurejenega poslovanja kitajskih lastnikov italijanskega prvoligaša predlagali, da Milanu za eno leto odvzamejo pravico do nastopanja v evropskih tekmovanjih. Kitajski lastniki se namreč po poročanju NY Timesa ne držijo pravil finačnega fair-playa.

Milan je aprila lani dobil novega lastnika. Razvpiti Silvio Berlusconi je svoj delež v milanskem klubu prodal kitajskemu poslovnežu Liju Yonghongu za 740 milijonov evrov. Klub je po lastniški menjavi za nakupe novih igralcev namenil 200 milijonov evrov, pri enem od ameriških finančnih skladov pa ima prijavljeno posojilo v vrednosti 300 milijonov evrov.

Malaga, Crvena zvezda, Galatasaray

Milano čaka podobna usoda, kot še nekaj vrhunskih evropskih klubov, rdeči karton za nastopanje na evropski sceni so v preteklosti že prejeli španska Malaga, srbska beograjska Crvena zvezda in turški Galatasaray.