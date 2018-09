Miha Mevlja je v Rusiji dobil zvezdniškega soigralca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko se na Bledu pripravlja na začetek lige narodov, tekmi proti Bolgariji in Cipru, je slovenskega reprezentančnega branilca Miha Mevljo doletela novica, da se je njegov ruski klub Zenit iz Sankt Peterburga okrepil z vezistom zvenečega imena, dolgoletnim donedavnim nogometašem torinskega Juventusa Claudiom Marchisiom.

Izkušeni Claudio Marchisio je pred kratkim po kar 25 letih, ki jih je preživel pri Juventusu, katerega član je bil od majhnih nog, sporazumno prekinil pogodbo s Torinčani in zapustil klub, ki mu je bil zapisan od nekdaj.

Zdaj je jasno, kje bo 32-letni defenzivni vezist nadaljeval bogato nogometno pot. Iz Rusije prihaja novica, da je podpisal dveletno pogodbo z Zenitom iz Sankt Peterburga, kjer si v zadnjem letu nogometni kruh služi tudi slovenski branilec Miha Mevlja, ki je v teh dneh na Bledu skupaj s slovensko reprezentanco.

Marchisio v Rusijo prihaja z lepo popotnico, saj je z Juventusom osvojil številne lovorike, v njegovem dresu pa odigral skoraj 400 tekem. S Torinčani je bil sedemkrat italijanski prvak.

Pohvali se lahko tudi s 55 nastopi za Italijo, a je res, da je od leta 2015 v njeni majici zaigral le enkrat.

Zenit, ki je bil v prejšnji sezoni šele peti, je v prvih šestih krogih nove sezone ruske premier lige osvojil 16 točk in je na reprezentančni premor odšel s prvega mesta.

Uspešen je bil tudi v Evropi, v kateri se je prebil do skupinskega dela lige Europa, v kateri bo nastopal v skupini C skupaj z Bordeauxom, Köbenhavnom in praško Slavio.