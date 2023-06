Messi zabil najhitrejši gol v svoji karieri #video

Lionel Messi scored the fastest goal of his career against Australia today ⚡️🔥



pic.twitter.com/hu5FjJee8C — SPORTbible (@sportbible) June 15, 2023

Poleg Lionela Messija je za "albiceleste" zadel še German Pezzella v 67. minuti.

Vreščeči Kitajci, ko so videli Lionela Messija stopiti z avtobusa. Foto: Guliverimage Argentinci, ki so na lanskem svetovnem prvenstvu v Katarju v osmini finala ugnali Avstralce, nato pa tretjič zmagali na mundialu po zaključnih turnirjih v Argentini 1978 in Mehiki 1986, se bodo prihodnji teden v Džakarti pomerili še z Indonezijo.

Zaradi Messija in soigralcem na Kitajskem vlada pravo obsedeno stanje. Saj jih navijači zasledujejo na vsakem koraku.