Mazzarri novi trener Cagliarija

Potem ko je italijanski nogometni prvoligaš Cagliari v torek sporočil, da Italijan Leonardo Semplici ni več trener moštva, je danes znan njegov naslednik. Na trenersko klop ekipe s Sardinije bo sedel veteran Walter Mazzarri, so danes potrdili pri Cagliariju.

Štiriinpetdesetletni Semplici se je na klopi Cagliarija obdržal le 19 tekem.

Njegov naslednik Mazzarri, ki bo prihodnji mesec dopolnil 60 let, je 14 sezon kot nogometaš igral pri številnih italijanskih klubih, med njimi Reggiani in Empoliju. V trenerski karieri pa je bil brez dela, vse odkar so ga februarja 2020 odpustili pri Torinu.

Nekdanji hrvaški reprezentant Igor Tudor pa bo sedel na klop Hellas Verone in tam zamenjal Eusebia Di Francesca, katerega je uprava v ponedeljek poslala na "prisilni dopust".