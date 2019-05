Mastercard spodbuja družini prijazen stadion

Oglasno sporočilo

Žoga je tista, ki povezuje, zato Mastercard s športno spodbudo #ŽogaZbližuje spreminja nogometne stadione v družini prijazen prostor. Neprecenljivi trenutki so doma tudi na prvem družini prijaznem stadionu Ljudski vrt, ki skupaj z družbo Mastercard vabi na družinski sektor.

Milenko Ačimović, nekdanji nogometaš in športni direktor kluba Olimpija, je mnenja, da bi moral biti stadion v celoti prostor, kjer je prisotno pozitivno navijanje brez sovraštva in nasilja, ter si želi, da bi tribune zasedlo več družin, ki se med navijanjem za svojo ekipo ne bi počutile ogrožene. Nekdanja tradicija športnega navijanja je vključevala družine, ki so hodile na tekme, spodbujale igralce in se po tekmah pogovarjale z njimi. Po njegovem mnenju so danes incidenti razlog, ki starše odvrača, da bi pripeljali svoje otroke na tekmo. Milenko je nekdaj obiskoval tekme skupaj z očetom, zdaj pa s stadiona igralce bodri skupaj s sinom, zato je prepričan, da obiskovanje tekem povezuje družino, navdušenje nad športom pa se na ta način prenaša iz roda v rod. V današnjem hitrem tempu življenja lahko družinski obiski tekem pomenijo odlično priložnost za druženje in medsebojno povezovanje, Milenko pa še poudarja, da družinski ogledi tekem gradijo pozitiven odnos do športa in športnega obnašanja.

V okviru iniciative #ŽogaZbližuje bo imel prvič v zgodovini tudi slovenski otrok edinstveno priložnost, da na finalni tekmi UEFA Champions League v Madridu pospremi nogometnega igralca na zelenico madridskega stadiona. V času nogometnih tekem pa so obiskovalcem družinskega sektorja stadiona Ljudski vrt na voljo posebne ugodnosti in presenečenja, ki bodo popestrila družinska nogometna doživetja ter omogočila sproščeno uživanje v tekmah na stadionu.

Naročnik oglasnega sporočila je Mastercard.