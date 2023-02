Martinelli podaljšal z Arsenalom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napadalec brazilske nogometne reprezentance Gabriel Martinelli je danes podaljšal pogodbo z angleškim prvoligašem Arsenalom, so sporočili topničarji. Martinelli je pogodbo podaljšal za obdobje štirih let in pol, pa poročajo otoški mediji.