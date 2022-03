Maribor ob 3800 evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilna ekipa lige si je kazen prislužila zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na tekmi proti Taboru, ki so večkrat prižgali večje število bakel, žaljivo skandirali navijačem nasprotne ekipe ter se žaljivo izražali do NZS.

Disciplinski sodnik je ob tem kaznoval tudi Olimpijo in Koper, prva bo plačala 100, drugi pa 150 evrov. Vzroka pa sta podobna - žaljivo skandiranje ob olajševalni okoliščini, torej pisni izjavi kluba.