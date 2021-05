Stadion Santiago Bernabeu zajel požar, gasilci poskrbeli za srečen konec

Sloviti stadion Santiago Bernabeu, domovanje madridskega nogometnega velikana Reala, ki po odhodu Zinedina Zidana išče novega trenerja, je v sredo popoldne zajel požar. Madridčani so najprej opazili velik oblak dima, ki se je pojavil na najvišjih delih konstrukcije, nedolgo zatem pa so odgovorni potrdili, da je na stadionu izbruhnil manjši požar.

Takoj ni bilo znano, kaj je povzročilo požar, vendar so gasilci na prizorišču ogenj v nekaj minutah ukrotili. Španski As danes piše, da je zagorel kos poliuretanske pene, vendar so ogenj hitro pogasili, ne da bi pri tem nastala resna škoda ali kakšna poškodba, so za As potrdili pri Realu.

Mestna uprava je odobrila začetek večjih del pri obnovi stadiona, ki bi morala biti po načrtih končana do začetka sezone 2022/23. Med drugim bo prenovljeno domovanje madridskega Reala po novem dobilo premično streho.

Kraljevi klub, ki ga zaradi odkritega sodelovanja s superligo čaka kazen Evropske nogometne zveze (Uefa), je pred kratkim končano sezono sklenil brez lovorik. V prvenstvu je osvojil drugo mesto, v ligi prvakov pa izpadel v polfinalu. Domače tekme je igral na stadionu Alfredo di Stefano v trenažnem središču.