Ljubljenec navijačev Napolija se seli čez veliko lužo

Lorenzo Insigne bo po koncu sezone zapustil Neapelj in kariero nadaljeval v ligi MLS.

Italijanski nogometni reprezentant Lorenzo Insigne bo po koncu sezone tudi uradno iz italijanskega prvoligaša Napolija prestopil h kanadskemu članu severnoameriške lige MLS Torontu. Kot so potrdili na spletni strani kanadske zasedbe, je 30-letnik podpisal predpogodbo, 1. julija pa bo uradno postal član Toronta, kjer bo ostal štiri leta.

Italijanski nogometni reprezentant Lorenzo Insigne je dolgoletni član Napolija, zanj je debitiral leta 2010, odtlej pa za neapeljski klub zbral 416 nastopov, 114 zadetkov in 95 podaj. Za Italijo je vpisal 53 nastopov, z njo je lani osvojil tudi naslov evropskega prvaka.

"To je zgodovinski dan za naš klub. Lorenzo je izjemen napadalni nogometaš in na vrhu kariere. Igra strastno in z užitkom, naši navijači ga bodo z veseljem gledali v našem dresu," je med drugim dejal predsednik Toronta Bill Manning.

Po poročanju medijev bo Insigne v Torontu zaslužil 11,5 milijona evrov bruto na leto, ob tem pa bo lahko z bonusi dobil še dodatnih 4,5 milijona evrov.

Insigne, ki v višino meri zgolj 163 cm, je na 53 nastopih za Azzurre, aktualne evropske prvake, dosegel 10 zadetkov. Foto: Guliverimage

Za zdaj kaže, da bosta v prihodnji sezoni lige MLS igrala dva Slovenca, in sicer Žan Kolmanič za Austin in Aljaž Ivačič za Portland. Aljažu Struni in Robertu Beriću sta se Montreal oziroma Chicago po koncu prejšnje sezone odrekla.