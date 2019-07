Maribor lov za milijoni začenja na Islandiji

A to ne pomeni, da ga bo slovenski prvak podcenjeval. "Valur je bolj kakovosten od islandskega prvaka, s katerim smo se merili pred dvema letoma. V to tekmo bo treba vložiti vsaj toliko energije, kot jo bodo vanjo vložili islandski prvaki. Jasno je, da smo kakovostnejši, a prostora za podcenjevanje ni in ga ne sme biti. Nasprotnika smo dobro analizirali, kot analiziramo vsakega," opozarja trener Maribora Darko Milanič.

Na seznamu potnikov je 21 igralcev: Pirić, Handanović, Cotman, Ivković, Rajčević, Peričić, Viler, Kolmanič, Milec, Klinar, Vrhovec, Pihler, Cretu, Hotić, Kramarič, Požeg Vancaš, Kotnik, Kronaveter, Tavares, Mešanović in Mulahusejnović.

Štajerci so na Islandijo odpotovali z 21 igralci. Doma so ostali poškodovani Luka Zahović, Felipe Santos in Luka Uskoković, izven kadra pa Amir Dervišević in Gregor Bajde.

Prva tekma med Valurjem in Mariborom bo v sredo ob 22. uri.

Na delu tudi Korun, Šporar, Bajrić in Blažič

Uroš Korun in soigralci bodo napredovanje igrali proti Bate iz Borisova. Foto: Guliver/Getty Images Vijolice so zaradi visokega evropskega koeficienta deležne statusa nosilca, s čimer pa se nista mogla pohvaliti prvaka Poljske in Madžarske, ki imata oba v svojih vrstah tudi slovenskega nogometaša.

Poljski prvak Piast Gliwice je v zahtevnem prvenstvu, kjer mrgoli slovenskih legionarjev, prvič v klubski zgodovini zbral največ točk in si prislužil nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov. Za najboljšo poljsko ekipo nastopa tudi izkušeni slovenski legionar Uroš Korun, žreb pa je Piastu namenil starega znanca lige prvakov, najboljši beloruski klub BATE Borisov.

Z zahtevnim žrebom je imel opravka tudi Ferencvaroš iz Budimpešte, pri katerem je obrambni steber Miha Blažič. Madžarski prvaki se bodo za napredovanje udarili z najmočnejšim bolgarskim klubom Ludogorcem iz Razgrada, ki premore veliko evropskih izkušenj.

Barve slovenskega nogometa bosta v dresu slovaškega prvaka iz Bratislave predstavljala tudi nekdanja nogometaša Olimpije Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Slovan se bo na uvodni evropski preizkušnji meril s črnogorskim prvakom Sutjesko iz Nikšića.

Liga prvakov, kvalifikacije, 1. krog (prve tekme):