Lahko delo za prve tri, "prvake" remijev čaka Lazio

Pred 19. krogom za vodilnim Interjem najmanj zaostaja Juventus. Na drugem mestu ima dve točki manj in v nedeljo igra proti zadnjeuvrščeni Salernitani. S to se je v četrtek pomeril že na pokalni tekmi in jo premagal s 6:1. Tretji na lestvici AC Milan zaostaja še sedem točk več in v tem krogu igra s predzadnjim Empolijem.

Udinese, ekipo Sandija Lovrića in Jake Bijola, v nedeljo čaka dvoboj z Laziem. Videmčani so na 15. mestu in imajo vsega 17 točk (10 manj od Rimljanov), saj imajo vsega dve zmagi. So pa "prvaki" remijev, saj do jih dosegli največ med vsemi ekipami v ligi, kar 11.

Italijansko prvenstvo, 19. krog:

Petek, 5. januar:

Sobota, 6. januar:

Sobota, 7. januar:

Lestvica: