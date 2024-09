Oblak se vrača, prvi veliki test za Barcelono

V španskem prvenstvu je po treh odigranih krogih le še ena stoodstotna ekipa. To je Barcelona, ki jo v petem dejanju la lige čaka nedeljsko gostovanje pri presenečenju lanske sezone, Gironi. Prvak Real Madrid, ki je ob dveh zmagah do zdaj še dvakrat remiziral, bo v soboto zvečer na delu pri Real Sociedadu. Atletico Madrid z Janom Oblakom se bo pomeril z Valencio. Atleti so na zadnjih treh tekmah brez prejetega zadetka, Oblak je sicer zaradi bolezni izpustil zadnji obračun svojega kluba proti Athleticu iz Bilbaa ter nato še tekmo Slovenije in Avstrije, nato pa je dobil zeleno luč za tekmo s Kazahstanom.