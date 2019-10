Že uvodni dan morda že ključna tekma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Prva tekma je morda celo ključna. Ne bi podcenjeval Kosova. A prvo srečanje je pomembno, da dobro začneš. Čaka nas zahteven tekmec in domači navijači. Vemo, da bo težko tudi proti Ukrajini, a sem prepričan, da lahko po dobrem uvodu proti Ukrajini iščemo 1. mesto oz. napredovanje," je optimistično razpoložene vratar Damir Puškar.

Slovenija na kvalifikacijah: Igor Osredkar (Novo Vrijeme Makarska HRV), Matej Fideršek (Novo Vrijeme Makarska HRV), Nejc Hozjan (Futsal Coba ITA), Teo Turk (Dobovec Pivovarna Kozel), Damir Puškar (Dobovec Pivovarna Kozel), Rok Mordej (Dobovec Pivovarna Kozel), Alen Fetić (Dobovec Pivovarna Kozel), Klemen Duščak (Dobovec Pivovarna Kozel), Kristjan Čujec (Dobovec Pivovarna Kozel), Žiga Čeh (Dobovec Pivovarna Kozel), Nik Zajc (Pordenone Calcio ITA), Tjaž Lovrenčič (US Saint Pagano ITA), Jeremy Bukovec (AS Buldog TNT Lucrezia ITA) in Žan Koren (KMN Oplast Kobarid).