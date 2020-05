Koronavirus odnesel tudi nogometni All-Star

Vodstvo ameriške nogometne lige (MLS) je zaradi koronavirusne pandemije odpovedalo letošnjo tekmo zvezd All-Star ter še dve nogometni tekmovanji, na katerih sodelujejo klubi iz ZDA in Mehike. Tekma zvezd bi morala biti 29. julija v Los Angelesu, na šovu bi se pomerili ekipi zvezdnikov lige MLS in mehiškega prvenstva.

Ker pa je liga MLS za zdaj še prekinjena brez konkretnih načrtov, kdaj bi se lahko nadaljevala, se je vodstvo lige odločilo za preložitev letne ekshibicijske tekme. Tekma zvezd All-Star bo tako na stadionu Banc of California leta 2021.

Poleg tekme zvezd so odpovedali tudi ligaški pokal, ki bi moral biti med julijem in septembrom. Gre za tekmovanje, ki so ga vpeljali lani, in na katerem igrajo najboljše ekipe MLS in mehiške lige.

Prav tako 12. avgusta ne bo pokala campeones oziroma pokala prvakov, v katerem se pokalni prvak MLS pomeri z zmagovalcem ligaškega pokala prvakov, poroča STA.

V ligi MLS se po novem dokazujejo kar štirje slovenski nogometaši. To so Robert Berić (Chicago), Aljaž Struna (Houston), Antonio Delamea Mlinar (New England) in Aljaž Ivačič (Portland).