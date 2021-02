V živo: Kdo bo svetovni klubski prvak?

V finalu klubskega svetovnega prvenstva v Katarju se pravkar merijo nogometaši Bayerna iz Münchna ter mehiškega Tigresa. Favoriti so evropski prvaki iz Nemčije, ki pa v finalu igrajo brez okuženega Thomasa Müllerja in Jeromea Boatenga, ki je po tragični smrti nekdanjega dekleta odpotoval v domovino. V boju za tretje mesto so nogometaši Al Ahlyja po izvajanju 11-metrovk premagali Palmeiras.

Svetovno klubsko prvenstvo, Doha: Finale: Četrtek, 11. februar:

Bayern München : Tigres UANL 0:0* (-:-)



*tekma se je začela ob 19. uri

Bavarci, ki naskakujejo šesto zmago v tem tekmovanju, se v velikem finalu merijo z nogometaši mehiškega Tigresa. Prvak Severne in Srednje Amerike ter Karibov je na nedeljskem prvem polfinalnem obračunu premagal južnoameriškega prvaka Palmeiras z 1:0 (0:0), edini gol na tekmi pa je v 54. minuti z 11-metrovke dosegel Francoz Andre-Pierre Gignac.

Bayern je v polfinalu na stadionu Al Rayyan premagal afriškega prvaka Al Ahlyja z 2:0, oba gola pa je dosegel Robert Lewandowski v 17. in 86. minuti. Poljak je v izjemni strelski formi, prišel je že do 28. in 29. gola v tej sezoni.

Nogometaši Al Ahlyja so zasedli tretje mesto. Foto: Reuters

Afriški prvaki po 11-metrovkah do tretjega mesta

V boju za tretje mesto so se pomerili nogometaši Al Ahlyja in Palmeirasa, po rednem delu zadetkov ni bilo, tako da so o zmagovalcu odločale 11-metrovke. Po teh so se zmage veselili Egipčani, ki so bili uspešni pri treh od petih strelov, zmagovitega je prispeval Junior Ajayi.

Končno peto mesto na turnirju so na letošnjem klubskem svetovnem prvenstvu osvojili nogometaši domačega Al Duhaila, potem ko so premagali južnokorejski Ulsan Hyundai s 3:1.