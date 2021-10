Kakšen bo prvi el classico brez Ronalda in Messija?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Špansko prvenstvo bo v 10. krogu ponudilo verjetno najbolj gledano srečanje zadnjega desetletja v nogometu. Dvoboj Barcelone in madridskega Reala je vedno zanimal tudi širšo nogometno javnost, zato bo še kako zanimivo videti, kako bo potekalo prvo tovrstno srečanje po zares dolgem času, ko v majici blaugrane ne bo Lionela Messija.

Krog bosta sicer že danes odprla Osasuna in Granada. Tudi sobota bo ponudila nekaj zanimivih dvobojev, med drugim se bodo udarili Valencia in Mallorca ter Athletic Bilbao in Villarreal.

El classico v Barceloni, Oblak gosti vodilne

Izjemno "špansko" nedeljo bosta odprla Sevilla in Levante, nato pa nas že malce po četrti popoldan čaka derbi vseh derbijev. Kot že omenjeno, prvi tudi brez Messija, medtem ko smo se na to, da je beli balet brez Cristiana Ronalda, že navadili. Zvečer se bosta udarili še dve moštvi, ki zasedata mesti pri vrhu. Jan Oblak in njegov Atletico Madrid bosta namreč gostila trenutno vodilni Real Sociedad.

Jan Oblak bo z Atleticom doma pričakal vodilni Real Sociedad. Foto: Guliverimage

Zastor nad krog bo padel v ponedeljek, ko bomo pospremili še dvoboj Getafeja in Celte iz Viga.

Špansko prvenstvo, 10. krog: Petek, 22. oktober:

21.00 Osasuna - Granada Sobota, 23. oktober:

14.00 Valencia - Mallorca

16.15 Cadiz - Alaves

18.30 Elche - Espanyol

21.00 Athletic Bilbao - Villarreal Nedelja, 24. oktober:

14.00 Sevilla - Levante

16.15 Barcelona - Real Madrid

18.30 Real Betis - Rayo Vallecano

21.00 Atletico Madrid (Jan Oblak) - Real Sociedad Ponedeljek, 25. oktober:

21.00 Getafe - Celta Vigo