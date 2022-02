Kalvariji Kolumbije ni videti konca, mojstrovina Coutinha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Južnoameriške nogometne reprezentance so odigrale dvoboje 16. kroga kvalifikacij za SP 2022. Vodilna Brazilija je nadigrala Paragvaj (4:0), ki je s tem dokončno izpadel iz boja za Katar, drugouvrščena Argentina pa jo je zagodla Kolumbiji (1:0), ki ji vse bolj grozi, da letos ne bo nastopila na SP. Urugvaj se je z visoko zmago nad Venezuelo prebil na četrto mesto.

Petkratni svetovni prvaki Brazilci so znova navdušili. V Belo Horizonteju so nadigrali sosede iz Paragvaja s 4:0. Brez poškodovanega Neymarja so napolnili mrežo tekmecu, ki pod vodstvom novega selektorja Guillerma Barrosa Schelotta ni zmagal niti na eni izmed petih tekem. Brazilce je v vodstvo popeljal napadalec Leeds Uniteda Raphinha, ki je zadel tudi okvir vrat, njegov zadetek že v 2. minuti pa je bil razveljavljen po ogledu VAR.

Mojstrski zadetek Coutinha:

V drugem delu so zadeli še prerojeni zvezdnik Aston Ville Philippe Coutinho (izjemen udarec z okrog 30 metrov), napadalec Ajaxa Antony in pa nogometaš madridskega Reala Rodrygo, ki se je v četrtem nastopu razveselil prvenca v državnem dresu. Vodilna Brazilija je v teh kvalifikacijah še neporažena, doma pa ni doživela poraza na kvalifikacijskih tekmah za SP že neverjetnih 61 dvobojev zapored.

Kolumbija že sedmič zapored

Lautaro Martinez je odločil o zmagovalcu na srečanju v Cordobi. Foto: Reuters Argentina je v Cordobi brez Lionela Messija premagala Kolumbijo. Zmagoviti zadetek je v 29. minuti dosegel napadalec Interja Lautaro Martinez, Kolumbijci pa so nanizali že sedmo zaporedno tekmo, na kateri niso zatresli mreže tekmeca. Trenutno so na sedmem mestu, od petega mesta, ki pelje v dodatne kvalifikacije za SP 2022, pa so oddaljeni štiri točke, tako da bodo potrebovali čudež, če se bodo še hoteli uvrstiti na veliko tekmovanje. Kolumbija se je na SP 2014 uvrstila v četrtfinale, na zadnjem SP pa je izpadla v osmini finala.

Udeležbo na SP 2022 bi si lahko že v sredo zagotovil Ekvador, če bi premagal Peru. Kazalo je odlično, Michael Estrada je povedel Ekvadorce v vodstvo že v 2. minuti, nato v drugem polčasu zapravil stoodstotno priložnost, ko se je znašel sam pred vratarjem Peruja, v 69. minuti pa je sledila kazen, izenačenje Luisa Advincule.

Kolumbiji grozi, da letos ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu v Katarju. Foto: Reuters

Na četrto mesto se je prebil Urugvaj, ki doma ni imel težav proti zadnjeuvrščeni Venezueli. Novopečeni nogometaš Tottenhama Rodrigo Bentancur je zadel že v prvi minuti, nato pa so se med strelce za gostitelje vpisali še Giorgian De Arrascaeta, Edinson Cavani in Luis Suarez (z bele točke).

Južnoameriške kvalifikacije za SP 2022, 16. krog: Torek, 1. februar:

Bolivija : Čile 2:3 (1:1)

Enoumba 37., Moreno 88.; Sanchez 14., 86., Nunez 77.



Sreda, 2. februar:

Urugvaj : Venezuela 4:1 (3:0)

Bentancur 1., De Arrascaeta 23., Cavani 45.+1, Suarez 53./11-m; Martinez 65. Argentina : Kolumbija 1:0 (1:0)

Martinez 29. Brazilija : Paragvaj 4:0 (1:0)

Raphinha 28., Coutinho 62., Antony 86., Rodrygo 86. Peru : Ekvador 1:1 (0:1)

Flores 69.; Estrada 2.