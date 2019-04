Cesar do odmevne zmage, Juventus pred naslovom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 33. krogu italijanskega prvenstva ima vodilni Juventus priložnost, da pet krogov pred koncem zagotovi že 35. naslov italijanskih prvakov. Za to mora danes premagati Fiorentino. Zvečer bo na sporedu še derbi med Interjem Samirja Handanovića in Romo.

Svojo nalogo so v tem krogu opravili že številni Slovenci. Leo Štulac je s Parmo remiziral z Milanom (1:1), slovenski nogometaš je tekmo začel med rezervami, v igro pa vstopil šele v sodnikovem podaljšku. Sampdoria Vida Belca, ki je tekmo spremljal s klopi, je visoko klonila pri Bologni, Cagliari Valterja Birse, ki je igral do 76, minute, je z 1:0 premagala Frosinone Luke Krajnca. Tako kot Belec je tudi on tekmo spremljal s klopi.

Jasmin Kurtić se je s Spalom veselil zmage nad Empolijem. Kurta je pri zmagi s 4:2 odigral celotno srečanje. Genoa Roka Vodiška, Slovenec ni kandidiral za nastop, je razočarala proti Torino, odpisani Chievo Boštjana Cesarja, ki se s soigralci seli v serio B, pa je presenetil Lazio, ki je na koncu tekmo končal kar z dvema igralcema manj. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance je odigral celotno srečanje.

V nedeljo bo Atalanta Josipa Iličića gostovala pri Napoliju. Slovenskega nogometnega reprezentanta Josipa Iličića in njegovo Atalanto v zadnjih šestih krogih italijanske serie A čaka hud boj za eno izmed mest, ki prihodnje leto vodijo v evropsko sezono.

Poleg tega pa imajo še vedno možnost za osvojitev lovorike, v četrtek bodo igrali povratno polfinalno tekmo italijanskega pokala.

Italijansko prvenstvo, 33. krog:

Lestvica: